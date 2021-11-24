Страховые компании по итогам первого полугодия 2021 года собрали более 894 млрд рублей страховой премии, что на 155 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил президент ВСС Игорь Юргенс на Форуме лидеров страхового рынка — 2021.



«В качестве факторов, которые на это повлияли, надо отметить восстановление экономической активности, существенный рост объемов кредитования физлиц и сопутствующее страхование рисков заемщиков, а также инфляционное увеличение стоимости объектов страхования», — отметил он.

Две трети роста в абсолютных цифрах обеспечили сегменты страхования жизни (прирост на 56 млрд рублей) и страхования от несчастных случаев и болезней (рост на 45 млрд рублей). По его словам, и остальные сегменты страхового рынка показали положительную динамику по сравнению с показателями 2019 года.

«Если тенденция сохранится и не будет какого-нибудь форс-мажора, ожидаем рекордные сборы по итогам 2021 года — 1,8 триллиона рублей», — добавил Юргенс.

Вместе с тем, по словам генерального директора Национального рейтингового агентства Алины Розенцвет, по итогам года ожидается снижение чистой прибыли у страховых компаний по ряду объективных причин.

«Убыточность растет в целом по рынку, что связано с увеличением стоимости ремонта автомобилей, строительных материалов, которые не могут не отражаться на размере возмещения по страховому случаю, а также ростом стоимости медицинских услуг и увеличением частоты обращений за ними, — говорит она. — Кроме того, на снижение показателя прибыли повлияют снижение дохода от инвестиций у СК и рост выплат по страховым случаям».