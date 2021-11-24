Депутаты Госдумы на заседании в среду, 24 ноября, приняли закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов. Он ограничивает количество высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам. Теперь Банк России сможет ограничивать объемы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели.

По данным Центрального банка, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами: за девять месяцев с начала года рост составил 16%. При этом доля тех, кто платит 80% и более своего дохода на погашение кредитов и займов, составляет больше 30%.



Как отмечается в сообщении нижней палаты парламента, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает обоснованным принятие таких мер в сложившихся на рынке потребительского кредитования условиях. «Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в «долговую ловушку», — отмечал ранее Володин.

Поручение о принятии соответствующего закона утвердил президент РФ по итогам состоявшегося 28 сентября совещания по экономическим вопросам.

Положения закона не будут применяться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных займов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.

При этом количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, вида МФО, видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым.