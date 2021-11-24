Законопроект о введении QR-кодов в России депутаты Госдумы могут рассмотреть уже в декабре, заявил заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Перспектива (рассмотрения законопроекта в декабре. — Прим. ред.) есть, просто с датой еще не определились. Тема крайне актуальная. Институт этот надо вводить в целях обеспечения безопасности граждан», — сказал Выборный «Интерфаксу» в среду.

По его словам, комитет сейчас «ждет оперативную обратную связь от регионов, от всех». «Думаю, в декабре уже начнем рассматривать (комитет), и, если успеем на комитете, думаю, и на пленарном заседании тоже», — сказал Выборный.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

В Думу внесены законопроекты о QR-кодах в общественных местах, поездах и самолетах Правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, которыми предполагается введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для использования железнодорожного и авиатранспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.