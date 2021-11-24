Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесенного коронавируса с шести месяцев до одного года, передает ТАСС.

«Так и будем делать», — сказал глава государства, выслушав доклад зампреда правительства, которая выдвинула это предложение.

Путин уточнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ревакцинироваться через шесть месяцев, однако это усредненные параметры, и каждая страна в зависимости от того, как складывается обстановка конкретно на ее территории, может принимать по данному вопросу свои решения.



«Для нас, для России, вы считаете, что год — это оптимальный срок сегодня для переболевших?» — переспросил президент. «Абсолютно верно, для переболевших — год», — подтвердила Голикова, уточнив, что если речь идет о ревакцинации после первичной прививки, то рекомендованный промежуток составляет полгода.