Центробанк предлагает механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке. Как передает «Интерфакс», об этом заявила зампред Банка России Ольга Полякова, выступая в Госдуме.

«Если говорить о категории граждан малообеспеченных, то мы предлагаем выработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами. Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции», — сказала она.



«Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством. Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство», — добавила представитель ЦБ.