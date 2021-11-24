Российский союз автостраховщиков готовит технические изменения, которые позволят полностью перевести урегулирование страховых случаев в удаленный режим. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев на Форуме лидеров страхового рынка — 2021.

«Уже много сделано в части увеличения электронных продаж ОСАГО, а следующий год станет прорывным в части развития электронного урегулирования убытков», — отметил он.

Первым шагом стал запуск несколько лет назад мобильных приложений РСА «ДТП Европротокол» и «Помощник ОСАГО», в которых можно подать заявление на урегулирование страхового случая и произвести фотофиксацию места аварии (это обязательно, если убыток превышает 100 тыс. рублей либо у участников ДТП есть разногласия).

«Сейчас подготовлены разработки для включение SDK-модулей в мобильные приложения страховщиков, чтобы не только «ДТП Европротокол» и «Помощник ОСАГО» позволяли извещать об урегулировании убытков онлайн, — сообщил Уфимцев. — Планируем, что уже с конца ноября SDK-модули начнут появляться в мобильных приложениях страховых компаний».



Далее в онлайн переведут и следующие этапы урегулирования страховых случаев. Изменения в закон об ОСАГО, которые, как ранее сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нижняя палата российского парламента планирует принять в декабре во втором и третьем чтениях, вводят возможность перевода в онлайн всего процесса урегулирования убытков. После вступления в силу документа автовладельцы смогут не только информировать страховую компанию о ДТП онлайн, но и получить направление на осмотр и ремонт в электронном виде через мобильное приложение или сайт страховщика либо получить возмещение в денежной форме.