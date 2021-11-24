Государственная дума в среду, 24 ноября, приняла в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — отмечал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В сообщении Думы приводятся ключевые параметры бюджета и прогнозы.

2022 год

Доходы: 25,02 трлн рублей

Расходы: 23,69 трлн рублей

Профицит: 1,32 трлн рублей (1% ВВП)

Объем ВВП: 133,3 трлн рублей (рост на 3%)

На реализацию нацпроектов: 2,74 трлн рублей

Уровень инфляции: 4%

Объем Фонда национального благосостояния на начало года: 13,89 трлн рублей (10,4% ВВП)

2023 год

Доходы: 25,54 трлн рублей

Расходы: 25,24 трлн рублей

Профицит: 299,1 млрд рублей (0,2% ВВП)

Объем ВВП: 141,88 трлн рублей (рост на 3%)

На реализацию нацпроектов: 2,88 трлн рублей

Уровень инфляции: 4%

Объем ФНБ на начало года: 16,48 трлн рублей (11,6% ВВП)

2024 год

Доходы: 25,83 трлн рублей

Расходы: 26,35 трлн рублей

Дефицит: 522,7 млрд рублей (0,3% ВВП)

Объем ВВП: 151,51 трлн рублей (рост на 3%)

На реализацию нацпроектов: 2,98 трлн рублей

Уровень инфляции: 4%

Объем ФНБ на начало года: 20,1 трлн рублей (13,3% ВВП)

Одним из приоритетов бюджета Володин назвал сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов.

В следующем году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 758,58 млрд рублей, что на 40,3 млрд, или 5,6%, больше показателя 2021 года. При распределении субсидий на выравнивание в качестве критерия самообеспеченности теперь применяется коэффициент 0,9 (ранее 1). Количество самообеспеченных субъектов РФ в 2022 году составляет 17 (при коэффициенте 1) и 24 (при коэффициенте 0,9).

В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей.

Также депутаты ГД приняли постановление из более чем 20 пунктов. «Это фактически наш с вами план работы по реализации норм бюджета и не только — по решению многих вопросов, которые звучали от различных комитетов», — сказал Володин. Он отметил, что также там отражены рекомендации для правительства внести в Думу предложения по решению различных проблем.

В сообщении ТАСС на эту тему отмечается, что в своем постановлении о принятии федерального бюджета на 2022—2024 годы в третьем чтении депутаты, в частности, рекомендовали правительству в ходе исполнения бюджета при поступлении дополнительных ненефтегазовых доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджетных ассигнований рассмотреть вопрос увеличения финансирования ряда приоритетных социально значимых направлений.

