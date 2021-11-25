Банки просят дать им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан, пишут «Известия» со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и Центробанк. Такая необходимость появилась после того, как в России отменили обязательную отметку в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности.

Банк России поддерживает инициативы, направленные на получение кредиторами информации, позволяющей идентифицировать и оценить заемщика. В то же время в регуляторе отметили, что информация об оформленных удостоверениях личности — один из способов корректно связать кредитную историю, но не единственный.

В июле 2021 года в России отменили ранее обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях. Из-за этого банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов, отмечено в письмах НСФР в правительство, МВД и ЦБ. Там сказано о сложностях с анализом информации: например, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ).

В документе перечислены потенциальные проблемы: например, недобросовестные клиенты могут использовать отсутствие отметок о ранее выданных паспортах для совершения мошеннических действий по новым паспортам, кредиторы не смогут верно рассчитать скоринговые баллы по гражданину, а БКИ не смогут предоставлять кредиторам всю кредитную историю клиента (и по новому, и по старому паспорту).

Один из вариантов решения этого вопроса — возврат отметок о ранее выданных паспортах, пояснил председатель НСФР Андрей Емелин. Другой вариант, по его словам, ― реализация еще одного сервиса МВД, который предоставит банкам возможность проверки истории паспортов. ЦБ в своем ответе указал, что поддерживает любой вариант, который позволит кредитным организациям выполнять свои обязанности по проверке клиентов, подчеркнул Емелин. Сейчас важно найти наиболее оперативное решение, считает он.

«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового», ― пояснил Емелин.