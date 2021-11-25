Законопроекты о QR-кодах в России пока не приняты из-за сложности процесса, так как важно «спасти людей и не навредить экономике страны», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, «и правительство, и все руководство страны каждый раз стоят в такой сложной ситуации, но она спровоцирована пандемией». На вопрос, утвердит ли президент эти законопроекты с учетом того, что они встречают сопротивление среди населения, Песков подчеркнул: «Президент никогда не уходил от ответственности, и когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, он всегда брал ответственность на себя, он неоднократно это доказывал в самые непростые моменты».

В Думе допустили рассмотрение законопроекта о QR-кодах в декабре Законопроект о введении QR-кодов в России депутаты Госдумы могут рассмотреть уже в декабре, заявил заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Пресс-секретарь напомнил, что «президент — сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий». «Одновременно с этим мы должны отдавать отчет, что имеем дело с беспрецедентной ситуацией: пандемия, смертность, продолжающиеся волны. Основная задача — подвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, — конечно, диктует необходимость целого ряда мер», — отметил Песков.

Ранее источник РИА Новостей в руководстве «Единой России» сообщил, что законы о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения они вновь будут разосланы в регионы. «В трех чтениях вряд ли (Поддержат законопроекты о QR-кодах. — Прим. ред.), потому что там месячная рассылка. После первого чтения тоже месячная рассылка должна быть по регионам», — сказал собеседник агентства», — отметил источник. На вопрос, удастся ли принять законопроекты о QR-кодах в этом году в двух чтениях, собеседник ответил: «Вряд ли, потому что предполагается месячная рассылка до первого чтения и после первого чтения».