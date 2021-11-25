Управление Росреестра по Москве в октябре 2021 года зарегистрировало 9 219 договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов, что на 3% больше, чем месяцем ранее (8 957), сообщили в пресс-службе. В годовом выражении данный показатель почти в 1,4 раза (плюс 39%) превышает результат октября 2020 года (6 653).

В январе — октябре Росреестром по Москве зарегистрировано 76 233 ДДУ с применением счетов эскроу. Это почти в три раза (плюс 166%) больше аналогичного периода прошлого года (28 640 ДДУ).

«В октябре по системе финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета зарегистрировано максимальное число договоров с начала действия программы — преодолен порог в 9 тысяч ДДУ, — рассказал Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве. — В январе — октябре Росреестром оформлено свыше 76 тысяч таких договоров в столичных новостройках, что почти в два раза превышает результат всего прошлого года (44 912)».

По итогам десяти месяцев Москва сохраняет лидерство среди регионов Центральной России по количеству зарегистрированных Росреестром договоров с использованием эскроу-счетов. Так, на столицу приходится 57% (76 233) от общего числа оформленных в ЦФО договоров на первичном рынке недвижимости (133 347).