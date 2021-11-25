Средний размер выданных ипотечных кредитов в октябре 2021 года составил 3,5 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,9%. Количество регионов со средним размером ипотечного кредита более 3 млн рублей увеличилось более чем вдвое с начала второго полугодия 2021 года.

В отличие от прошлого года, в 2021-м опережающий рост среднего кредита показывают «нестоличные» регионы РФ. Так, если за 2020 год средний чек ипотеки в Москве вырос на 18,5%, а в регионах на 10,9%, то в 2021 году за десять месяцев рост в Москве составил 24,3%, а в других субъектах РФ — 27,5%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с начала второго полугодия опережающий рост наблюдается в регионах, где стоимость квартир позволяет уложиться в сумму 3 млн рублей. «В этих условиях все большее значение приобретают собственные ипотечные программы банков, которые пока не торопятся резко повышать стоимость кредита вслед за ключевой ставкой ЦБ и ориентируются на клиентов с высокими значениями персонального кредитного рейтинга. Тем не менее в ближайшей перспективе возможна коррекция темпов роста ипотеки в сторону снижения», — отметил Волков.