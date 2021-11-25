Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь несет не только новые возможности, но и вызовы — рост активности финансовых мошенников, которые все чаще пытаются сыграть на неподготовленности граждан к новым цифровым реалиям. В связи с этим возрастает актуальность скоординированной информационно-разъяснительной работы, сказал заместитель министра финансов Михаил Котюков. Он подчеркнул, что актуальная проблема в области цифровизации финансовых услуг сегодня связана с увеличением разрыва между цифровой и финансовой грамотностью людей.

«Многие ошибочно ставят между этими понятиями знак равенства, но практика показывает, что это абсолютно разные вещи. Замминистра подчеркнул, что цифровая среда развивается крайне активно, порой даже агрессивно, и в зоне внимания должны быть люди», — сказал Котюков.



Он отметил, что развитием финансовой грамотности Минфин России занимается уже более десяти лет. «Проект начинался как международный, а сегодня мы реализуем его как полномасштабный всероссийский. В этом году во всех субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены собственные программы развития финансовой грамотности», — уточнил спикер.

Говоря о работе Минфина России в сфере защиты граждан от рисков, связанных с финансовым мошенничеством, заместитель министра отметил, что в этом году создан единый информационно-просветительский ресурс Моифинансы.рф. Ведомство провело масштабную работу по консолидации всех ранее подготовленных материалов по теме финансовой грамотности на едином ресурсе.

«Мы ставим перед собой очень масштабные задачи и работаем над тем, чтобы каждому гражданину страны в любой момент были доступны необходимые материалы, которые позволят ему совершать финансово грамотные поступки, принимать обдуманные и обоснованные решения, способные в первую очередь обеспечивать его личную финансовую безопасность», — сказал Котюков.

