Крупные разрекламированные брокеры популярны у розничных инвесторов, а что привлекло клиентов, сделавших выбор в пользу менее известных компаний? Мы проводим опрос , чтобы это выяснить.

В топ небольших игроков рынка брокерских услуг, составленный экспертами Банки.ру, вошли:

«Тринфико»;

«Алго Капитал»;

«Альпари-Брокер»;

«Риком-Траст»;

«Газинвест»;

Всероссийский Банк Развития Регионов;

Пермская фондовая компания.