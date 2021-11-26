Крупные разрекламированные брокеры популярны у розничных инвесторов, а что привлекло клиентов, сделавших выбор в пользу менее известных компаний? Мы проводим
В топ небольших игроков рынка брокерских услуг, составленный экспертами Банки.ру, вошли:
- «Тринфико»;
- «Алго Капитал»;
- «Альпари-Брокер»;
- «Риком-Траст»;
- «Газинвест»;
- Всероссийский Банк Развития Регионов;
- Пермская фондовая компания.
Если вы — клиент одной из этих компаний, расскажите, чем вы руководствовались при выборе брокера. Пройти опрос можно по