Крупные разрекламированные брокеры популярны у розничных инвесторов, а что привлекло клиентов, сделавших выбор в пользу менее известных компаний? Мы проводим опрос, чтобы это выяснить.

В топ небольших игроков рынка брокерских услуг, составленный экспертами Банки.ру, вошли:

  • «Тринфико»;
  • «Алго Капитал»;
  • «Альпари-Брокер»;
  • «Риком-Траст»;
  • «Газинвест»;
  • Всероссийский Банк Развития Регионов;
  • Пермская фондовая компания.

Если вы — клиент одной из этих компаний, расскажите, чем вы руководствовались при выборе брокера. Пройти опрос можно по ссылке, это займет несколько минут.