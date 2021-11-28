Страховщики возмещают владельцам автомобилей ущерб по каско не только из-за дорожно-транспортных происшествий, но и по нестандартным причинам. Среди них — прохожие, воры, строительные и ремонтные работы, дети и животные. Эксперты страховой компании «Согласие» изучили данные о выплатах по автокаско в 2021 году и составили топ-5 причин, по которым авто был нанесен вред.

Наибольшее возмещение (117,1 тыс. рублей) в 2021 году из-за прохожего выплачено в Москве. На Таганке человек, проходивший мимо Mercedes-Benz E220, пнул заднюю дверь автомобиля. Как сообщают страхователи, в отдельных ситуациях люди, бившие чужие машины, были в нетрезвом состоянии.

Воры повреждали машины, когда брали из них ноутбуки, деньги, сумки или рюкзаки. Так, на стоянке в столице Mercedes-Benz GLC пострадал из-за похитителей ноутбука. Страховая компания «Согласие» выплатила клиенту 55,4 тыс. рублей.

Во время строительных и ремонтных работ на авто попадали краска, цемент и другие вещества. К примеру, в Кемеровской области рабочие покрасили колесо обозрения — и стоявшая рядом Lada Granta тоже получила свою порцию краски (выплата — 36,4 тыс. рублей).

В некоторых урегулированных страховых случаях авто повреждали дети. Например, в Екатеринбурге ущерб, нанесенный Kia Rio детьми, бросавшими в машину камни, составил 27,3 тыс. рублей.

В отдельных случаях ущерб был нанесен автомобилю животными. Так, в Ульяновске собака поцарапала Toyota Camry — выплата составила 18 тыс. рублей.