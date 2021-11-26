Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, подготовленную Минтрудом. Благодаря программе доля трудоустроенных выпускников вырастет до 85% к 2024 году и до 92% к 2030-му, заявили журналистам в пятницу в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«В ходе заседания комиссией была рассмотрена и поддержана долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года, подготовленная Минтрудом России совместно с заинтересованными ведомствами. Предполагается, что прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тыс. человек и 5 млн человек — косвенными. Таким образом, уже к 2024 году доля трудоустроенных выпускников вырастет до 85%, а к 2030 году — до 92%», — говорится в сообщении, цитируемом ТАСС.

Отмечается, что программа разделена на четыре задачи и включает 31 мероприятие. «Первая задача направлена на формирование карьерных стратегий молодежи, учитывающих не только личностные способности, но и потребности рынка труда. Вторая — на соответствие получаемого образования требованиям работодателей. В рамках выполнения третьей задачи будут созданы условия для совмещения образования и трудовой или предпринимательской деятельности. Наконец, четвертая задача направлена на создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи», — пояснили в секретариате.



Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ отметил относительно высокий процент безработицы среди молодежи. По данным Минтруда, доля безработных среди людей в возрасте от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14% до 16%, но показатель не является катастрофическим. По поручению президента была разработана программа содействия молодежной занятости.