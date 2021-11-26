«Аэрофлот» проводит распродажу. В период с 26 по 28 ноября 2021 года билеты на внутрироссийские направления можно приобрести с выгодой до 50%, говорится в сообщении авиакомпании.

«Тарифы включают все сборы, действуют ограничения», — уточняется в релизе.

В акции «Улетные дни» участвуют тарифы экономического класса с багажом («Оптимум») или без багажа («Лайт»). Полет необходимо совершить в период с 1 декабря 2021 года по 25 апреля 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Предложение распространяется на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Сочи или Краснодаром и другими городами России. Возможна комбинация тарифов для бронирования транзитного перелета между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи и Краснодар.



В «Аэрофлоте» предлагают ознакомиться с подробной информацией о маршрутах и условиях акции на сайте компании, а также предупреждают об ограниченном количестве авиабилетов в рамках распродажи.