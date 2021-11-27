Профсоюзы не поддержали проект Минтруда о границе бедности, вопросы есть к назначению нового показателя, рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.

Минтруд по поручению президента страны подготовил предложения по изменению методики оценки уровня бедности. В частности, предлагается учитывать инфляцию при оценке уровня бедности, а также ввести показатель «граница бедности», который не будет влиять на назначение мер социальной поддержки. По задумке министерства, нуждаемость в мерах соцподдержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума. Граница бедности же будет использоваться для расчета числа граждан, относящихся к категории бедных.

«Не поддержали. Во-первых, она (методика. — Прим. ред.) на нас как снег на голову свалилась. То есть на этапе разработки социальные партнеры не привлекались Минтрудом к обсуждению. Во-вторых, мы не поняли, для чего нужен этот новый показатель», — отметила Кузьмина.