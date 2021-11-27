Газпромбанк проводит акцию «Ноябрьский ставкобум» по кредитам наличными, сообщила пресс-служба кредитной организации. Минимальная процентная ставка по кредитам наличными составляет 5,5% годовых, если заемщик заключил договор личного страхования, а сумма кредита — 5 млн рублей.

Как уточнили в банке, специальные условия по кредитам наличными на сумму до 5 млн рублей действуют по 30 ноября.



При наличии личного страхования для кредитов от 100 тыс. до 300 тыс. рублей действует ставка 8,9% годовых, а для кредитов от 300 тыс. до 5 млн рублей — 6,5% годовых.

Оформить кредит на сумму до 1 млн можно по паспорту, не выходя из дома. Подать заявку можно в отделении Газпромбанка либо на сайте финучреждения. Зарплатные клиенты могут также подать заявку в мобильном приложении. Кредит доступен на срок от 13 месяцев до семи лет.