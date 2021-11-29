Минтруд презентовал на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, сфокусированную на россиянах в возрасте от 15 до 29 лет, — всего для упрощения выхода молодых работников на рынок труда предлагается запустить 31 мероприятие, пишет «Коммерсант». Реализовывать ее будут профильные ведомства — Минтруд, Минобразования, Минпросвещения при участии ряда некоммерческих организаций.

В проекте отмечается, что сейчас российская молодежь в основном трудится в таких сферах экономики, как информация и связь (29% от занятых всех возрастов), гостиничный и ресторанный бизнес (28%), страхование и финансы (27%). Уровень безработицы среди молодых также выше, чем в среднем по экономике. Среди зарегистрированных безработных россияне 20—30 лет составляют примерно четверть. При этом каждый десятый в возрасте от 15 до 25 лет не только не работает, но и не учится — и теряет связь с рынком труда. Минтруд считает, что это происходит в том числе из-за недостатка образования и опыта у молодых соискателей, несбалансированности спроса со стороны работодателей, отсутствия рабочих мест с возможностью совмещения работы и учебы.

Голикова: программа занятости молодежи до 2030 года сможет охватить более 5,3 млн россиян ежегодно Реализация программы по содействию занятости молодежи до 2030 года позволит ежегодно охватывать 380 тыс. человек прямыми и 5 млн — косвенными мерами поддержки. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».

Чтобы упростить таким работникам выход на рынок труда, ведомство предлагает с 2022 года запустить 31 мероприятие, сгруппированное по четырем направлениям. Первое — по мнению Минтруда, российской молодежи необходима масштабная программа по профориентации. Второе — министерство планирует повысить степень соответствия образования требованиям работодателей, увязав спрос на специалистов с контрольными цифрами приема в учебные организации, а также за счет популяризации производственных практик. Третье направление программы — создание возможностей для совмещения образования с наемной работой или предпринимательством. Последнее направление — это субсидирование работы молодежи, программы профессионального переобучения и план модернизации работы центров занятости, чтобы они активнее работали с молодыми соискателями.

Предполагается, что прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тыс. человек, 5 млн — косвенными. По итогам всех мероприятий доля трудоустроенных выпускников должна вырасти до 92% к 2030 году, уровень их участия в рабочей силе — до 69,5%, а показатель молодежной безработицы — сократиться до 8%.

Как отметил директор Центра трудовых исследований «Высшей школы экономики» Владимир Гимпельсон, сама по себе сложность проблемы молодежной безработицы может быть переоценена. Высокий уровень молодежной безработицы представляет собой отношение числа безработных к численности рабочей силы, а последняя в молодежных возрастах всегда низкая из-за продолжающейся учебы. Демографические прогнозы к 2030 году обещают сильное сжатие численности занятых в младших рабочих возрастах, то есть проблемой будет не безработица, а дефицит работников, пояснил эксперт.