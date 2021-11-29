В Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к правительству. При этом власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» в риторике.

QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как например флешка, отмечает федеральный чиновник. С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе, добавляет он.

В настоящее время с помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться в России для документа для привитых и переболевших официально граждан при введении ограничений, говорят источники РБК. В числе обсуждающихся вариантов, рассказали собеседники агентства, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т. д.

На круглом столе близкого к внутриполитическому блоку Кремля Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся 18 ноября и был посвящен международному опыту использования QR-кодов и применению их в России, участники в числе прочего констатировали: система QR-кодов введена во многих странах, но в публичном пространстве используются другие наименования. Например, Health pass, Covid Save Ticket, Green pass и т. д.

В Думу внесены законопроекты о QR-кодах в общественных местах, поездах и самолетах Правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, которыми предполагается введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для использования железнодорожного и авиатранспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Скорее всего, финальное название документа, на котором остановятся российские власти, будет закреплено официально, говорит один из источников: это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.



Многие люди негативно воспринимают сам термин QR-код, говорит один из собеседников издания, ссылаясь на закрытые социсследования, которые показывают, что отрицательно к нему относятся чуть более 50% россиян, — в их числе как вакцинированные, так и не прошедшие вакцинацию, при этом возможен рост числа негативно относящихся. Часть людей считает словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод, поясняет собеседник.

Гражданам непонятно само наименование «QR-код» и почему используется именно такое название. «Это не соответствует социальной практике людей с точки зрения повседневной жизни. Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы», — считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Если же власти будут использовать, к примеру, слово «паспорт», то это будет намного понятнее. «Все, даже маленькие дети, знают, что такое паспорта», — говорит эксперт.