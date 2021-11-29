Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость ума», комментируя данные о якобы возможном переименовании термина «QR-код».



Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что власти обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших ковидом. При этом использование термина «QR-код» якобы планируется свести к минимуму из-за негативного отношения к нему граждан. По данным собеседников издания, в числе обсуждающихся вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и др.



«QR-код используется и при банковских переводах, он используется для рекламы, для информации и далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух», — с иронией отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки трезвость ума», — отметил представитель Кремля, комментируя информацию о возможном переименовании QR-кодов в связи с тем, что термин якобы вызывает негативные эмоции у многих россиян.

Отвечая на вопрос, насколько вообще важен вопрос такого переименования, пресс-секретарь президента сказал: «Это абсолютно не важный вопрос. Такого вопроса нет. Такой вопрос есть только у издания, которое это опубликовало».

В ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что власти якобы хотят свести к минимуму само использование термина «QR-код», Песков заметил, что «это не так». «Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется. Это такая информация достаточно странная [о якобы возможном переименовании]», — добавил он. «Я не готов вступать в такие дискуссии, нет такой дискуссии. Суть-то не поменяется, его (QR-код — прим. ТАСС) можно как угодно называть, но суть не меняется. Это та технология, которая, действительно, связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе и на фоне пандемии, в условиях, в которых мы живем», — резюмировал пресс-секретарь.