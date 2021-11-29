Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2021 года вновь обновил рекорд, достигнув 1,22 млн рублей, что на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце, и на 40% больше, чем в октябре прошлого года. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1,83 млн рублей), Московской области (1,53 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,44 млн рублей), Ленинградской области (1,32 млн рублей), а также в Краснодарском крае (1,3 млн рублей).

Самый значительный рост динамики среднего чека выданных автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем данного показателя в октябре 2021 года продемонстрировали Тульская (плюс 4,3%) и Омская (плюс 4,2%) области, Республика Татарстан (плюс 3,5%), а также Нижегородская (плюс 3,3%) и Саратовская (плюс 3,1%) области.

В ряде регионов было отмечено снижение данного показателя, в том числе в Волгоградской (минус 4,2%) и Иркутской (минус 3,5%) областях, Ханты-Мансийском АО (минус 4%) и Калужской области (минус 2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита за месяц вырос на 1,8% и 0,4% соответственно. В столице он впервые превысил уровень 1,83 млн рублей.