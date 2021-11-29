Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступает против дискриминации «старых денег» — практики банков, когда вкладчикам предлагают повышенные ставки по депозитам лишь в случае, если клиент приносит в банк новые деньги. Об этом она заявила на встрече Ассоциации европейского бизнеса, передает ТАСС.

«Точно так же не должно быть дискриминации так называемых «старых денег», когда ставки по вкладам для новых денег вкладчика более высокие, то есть это означает, что нужно вывести деньги из другого банка либо (взять. — Прим. ТАСС) из тех, которые были наличными; на те деньги, которые уже в депозитах, эти ставки не распространяются», — сказала она.



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Глава ЦБ подчеркнула, что в этом вопросе нужно вводить регулирование.

Набиуллина также отметила, что использование депозитов должно быть максимально удобным. «И чтобы здесь тоже не было каких-то искусственных барьеров. Поэтому мы считаем, что когда человек переводит свои средства из одного банка в другой банк, на свой счет, такие операции должны быть бесплатными», — добавила она.