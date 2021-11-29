Доля потребкредитов, предоставленных сильно закредитованным заемщикам — с показателем долговой нагрузки больше 80%, — выросла за пандемию на 8 процентных пунктов, свидетельствуют данные аналитического обзора ЦБ «Банковский сектор» за III квартал.

«Наибольшие опасения вызывает рост долговой нагрузки населения (доля потребкредитов с ПДН больше 80% выросла до 31% выдач в III квартале 2021 года с 23% в начале пандемии), однако Банк России принимает активные меры для снижения рисков перегрева», — отмечается в материале. Так, регулятор напоминает, что в целях ограничения рисков уже дважды в этом году повышал макронадбавки.

В потребительском кредитовании обеспокоенность регулятора также вызывает рост объема долгосрочных (со сроком более пяти лет) потребительских кредитов, доля которых в выдачах увеличилась до 21% во II квартале этого года с 11% до пандемии. По ним риски, как правило, выше, полагают в Банке России.

Для снижения таких выдач Банк России планирует внести изменения в порядок расчета ПДН, который предполагает максимальный срок четыре года вместо текущих пяти. Кроме того, Банк России разрабатывает новый инструмент (макропруденциальные лимиты), позволяющий ограничивать долю вновь выданных рискованных необеспеченных потребительских ссуд.

При этом регулятор констатирует, что «риски перегрева на рынке ипотеки снизились с учетом нормализации темпов». По данным ЦБ, около трети ипотечных кредитов, выданных в III квартале текущего года (плюс 2 п. п. ко II кварталу), находятся в зоне повышенного риска: для них характерны высокий уровень долговой нагрузки и/или низкий размер первоначального взноса. Доля кредитов заемщикам с очень высокой долговой нагрузкой (ПДН больше 80%) увеличилась на 3 п. п. и достигла примерно 25% выдач, но при этом все же больше половины из них приходятся на кредиты с высоким первоначальным взносом (коэффициент «кредит/залог» меньше 80%), указано в материале.



В автокредитовании, по данным Центробанка, «новые выдачи выглядят более рискованными»: доля кредитов заемщикам с ПДН больше 80% выросла на 5 п. п. по сравнению со II кварталом — до 19%, что отчасти обусловлено ростом среднего чека на покупку автомобиля.