В России может стать больше бесплатных продуктов для малоимущих — производителей хотят избавить от НДС на товары с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность, пишут «Известия» . Ретейлеры поддерживают такую инициативу.

Минфин совместно с ФНС прорабатывает предложение об освобождении ретейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), которые отдают на благотворительность. Ранее автономная некоммерческая организация «Фудшеринг» предложила внести поправки в ст. 170 Налогового кодекса РФ и снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если такие товары будут безвозмездно передавать нуждающимся (фудшеринг). Таким образом, каждый год можно будет спасать не менее 1 млн тонн еды в год — этого достаточно, чтобы помочь 18 млн человек, добавили в «Фудшеринге».

В торговой сети «Магнит» поддерживают инициативу по созданию условий для развития товарной благотворительности. В 2020 году компания предоставила 350 тыс. бесплатных продуктовых наборов социально незащищенным категориям граждан в 24 регионах России. Меру положительно оценивают в X5 Group, «Метро», «Азбуке вкуса». Такая адресная поддержка граждан очень своевременна в условиях роста инфляции и снижения реальных располагаемых доходов населения, сказали в «Метро». В «Азбуке вкуса» отметили, что планируют отдавать на благотворительность консервы, крупы, макаронные изделия, масла, чай, кофе. В X5 Group добавили, что компания первой среди российских ретейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive (покупатели в магазинах передают еду волонтерам для нуждающихся).

Госдума рассмотрит законопроект о фудшеринге На рассмотрение Госдумы РФ будет подан законопроект о фудшеринге, который предоставит бизнесу равный выбор между утилизацией товаров и передачей их нуждающимся. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Сейчас при утилизации товаров с истекающим сроком годности входной НДС подлежит вычету для налогоплательщика, но передача таких товаров на благотворительные цели приводит к потере права на вычет, сказали в Минпромторге. Ведомство концептуально поддержало инициативу об отмене НДС на продукцию, которая передается на благотворительность. Изменения существенно повлияют на решение задач в области рационального использования ресурсов, высвободят колоссальные средства для помощи нуждающимся без привлечения бюджета, а также будут способствовать развитию социального волонтерства, уверены в Минпромторге.

Реализация инициативы может столкнуться с рядом сложностей, в том числе с возможной попыткой использовать эти схемы для ухода от НДС, считают эксперты. По их мнению, также существует проблема отсутствия инфраструктуры для распространения столь больших объемов продукции в благотворительных целях, поэтому не факт, что после вычета НДС вся эта продукция не окажется на тех же свалках. Механизм нужно детально проработать: для исключения нецелевого использования продукции стоит, например, определить круг организаций, которым будут передаваться товары, полагают эксперты.