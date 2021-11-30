Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого — начале следующего года; некоторые ожидают, что вклады удержат доходность под 9% к концу 2022 года, часть — что она будет едва выше 6%, а то, как сильно и когда ставки пойдут вниз, будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ, пишут «Ведомости» , ссылаясь на опрос в восьми банках из топ-30 по размеру средств граждан.

В ВТБ, Совкомбанке, Банке ДОМ.РФ и «Зените» считают, что среднерыночное значение ставок на пике может быть от 8,3% до 9,5% годовых: в конце 2021 года средняя максимальная ставка по рынку, по оценкам ВТБ, может составить не более 7—7,5% годовых; до середины следующего года максимальные значения ставок достигнут уровня 9—9,5%, в декабре 2022 года может быть максимальная доходность в диапазоне 8,5—9%, ожидают в Банке ДОМ.РФ.

На ближайшем заседании ЦБ повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5%, вслед за ней будут расти ставки по депозитам, но с лагом один — два месяца, — они достигнут максимума на уровне около 8,2—8,3% в феврале 2022 года, а затем инфляция опустится ниже 7%, что позволит ЦБ начать цикл снижения ключевой ставки: к концу года инфляция замедлится до 5%, а ключевая ставка будет на уровне 6,5%, соответственно, средняя максимальная ставка по вкладам достигнет 6,2—6,3% в конце 2022 года, ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?» .

По прогнозам Промсвязьбанка, к концу этого года средние максимальные ставки могут оказаться на уровне 7,5—8%, а в декабре 2022 года — на уровне 7—7,5%, притом что рынок закладывает еще несколько повышений ключевой ставки — до 9,5%; с апреля 2022 года банки будут вынуждены сокращать привлекаемую от ЦБ ликвидность для поддержки норматива, что усилит конкуренцию за средства клиентов, а значит, сохранятся относительно высокие ставки по вкладам.

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В Хоум Кредит Банке, «Русском Стандарте» и УБРиР ожидают, что стоимость фондирования будет гораздо ниже: максимальная ставка по вкладам достигнет пика на уровне 7,4% и продержится на нем до марта 2022 года, затем ставка начнет плавное снижение до 6,4% в конце следующего года; в конце 2021 года, вероятно, средние ставки по депозитам будут на уровне 7,5%; дальнейшая динамика будет зависеть не только от инфляции и ключевой ставки, но и от состояния мировой экономики.