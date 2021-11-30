Средний чек микрозайма в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем снизился на 0,9% и составил 8,75 тыс. рублей, по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 5,6%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Белгородской области (10,54 тыс. рублей), Москве (10,27 тыс. рублей), Ростовской (9,28 тыс. рублей) и Московской (9,19 тыс. рублей) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,02 тыс. рублей).

Наибольшее снижение среднего чека микрозайма по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Самарская (минус 19%), Нижегородская (минус 18,6%) и Саратовская (минус 16,4%) области, а также республики Башкортостан (минус 15%) и Татарстан (минус 14,7%). Вырос средний размер микрозайма только в одном регионе из топ-30 — в Московской области (плюс 3,2%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек «займа до зарплаты» за месяц снизился на 0,7% и 1% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в целом средний чек «займа до зарплаты» в текущем году стабилизировался на уровне 8,4—8,8 тыс. рублей. После некоторого роста данного показателя в сентябре в октябре его значение вернулось к уровню конца лета 2021 года, отметил он.