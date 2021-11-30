Средний размер нецелевого потребительского кредита снизился на 8% с 364,5 тыс. рублей в сентябре до 336,5 тыс. рублей в октябре и вернулся на уровень октября прошлого года. Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Общая сумма 1,62 млн выданных в октябре кредитов наличными составила лишь 542 млрд рублей. За месяц объем выдач сократился на 11% — в сентябре банки выдали 1,68 млн кредитов на сумму 612 млрд рублей.

Наибольшее сокращение среднего размера кредита произошло в Башкортостане, Хабаровском и Алтайском краях (на 10%). Наименьшее — в Волгоградской, Воронежской, Омской, Ленинградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях (на 6%), а также в Москве (на 5%).

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, на фоне роста количества случаев заражения коронавирусом возникло ожидание введения нового локдауна и банки начали снижать средний размер кредита наличными, чтобы снизить риски, приходящиеся на одного заемщика. Также ЦБ в октябре ужесточил выдачу необеспеченных кредитов, что могло оказать небольшое влияние на средний размер кредита, добавил он.