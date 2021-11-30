Доходность специального вклада для людей с невысокими доходами, который сейчас обсуждает ЦБ РФ, может быть повышена либо за счет прибыли банков, либо за счет субсидирования со стороны властей. Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Ставка выше рыночной может быть обеспечена за счет прибыли самих банков, которая достаточно большая. Мы посмотрели стоимость привлечения пассивов для банков со стороны физических лиц — она сейчас меньше 3%. Учитывая, какие сейчас ставки по розничным кредитам, здесь мы не думаем, что будут убытки по операциям с клиентами — физическими лицами у банков. Второй вариант — субсидирование правительством за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же банков», — сказала Набиуллина.

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Она пояснила, что опыт подобных банковских продуктов в мире не сильно распространен, ЦБ РФ его сейчас активно изучает.

«На наш взгляд, такой коробочный и простой продукт у нас с регулируемыми ставками может быть предложен людям с невысокими доходами. Нужно обсуждать, какой может быть объем этого вклада, — он не должен быть очень большой, и это должен быть один вклад, не более», — сказала она.

ЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных с привязкой к ключевой ставке либо инфляции Центробанк предлагает механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке. Как передает «Интерфакс», об этом заявила зампред Банка России Ольга Полякова, выступая в Госдуме.

Ранее ЦБ предложил создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами, процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки. Отмечалось, что для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством.

В кулуарах форума Набиуллина также заявила, что прибыль российского банковского сектора в 2022 году будет расти, скорее всего, медленнее, чем в этом году.

«Прибыль [банков] сейчас высокая, это еще один источник капитала и наращивания кредитования. Что будет дальше с прибылью, будет зависеть от масштабов объемов деятельности, кредитования. Дальше динамика будет чуть-чуть медленнее, так как мы переходим от восстановительных темпов роста к более постоянным. Такого темпа роста [как в 2021 году], вероятно, не будет, но прибыльность будет адекватной», — сказала она.



По данным ЦБ, прибыль российских банков за январь — октябрь 2021 года достигла рекордных 2,1 трлн рублей. Регулятор ожидает, что к концу года этот показатель может дойти до 2,5 трлн рублей.