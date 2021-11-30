Банк России думает над выработкой показателя для сравнения участников финансового рынка с целью не допустить перекосов в пользу отдельных организаций. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе форума FinWin 2021.

«Надо, конечно, смотреть и в целом на ситуацию, не только на банки, но и на другие, на финтехи, с тем, чтобы были равные какие-то правила игры. И вот антимонопольное регулирование тоже играло роль значимую, чтобы у нас не было такого, что перекос в пользу отдельных игроков. И вот здесь, мне кажется, надо выработать какой-то критерий, должно быть какое-то мерило. Мы пока думаем, какое мерило, какой показатель, который мог бы сравнивать, условно говоря, банк, не банк, с точки зрения их рыночной доли», — сказал Данилов.

По его мнению, на финансовом рынке таким показателем может быть доля активных платящих клиентов у его участника. «Как в телекомах есть показатель ARPU — выручка на абонента, <…> а здесь, может быть, какой-то: платящие клиенты, активные платящие клиенты или доля в кошельке активных платящих клиентов», — отметил он.

По мнению представителя регулятора, прорывным шагом была бы выработка и понимание того, что является ресурсом, за который борются участники рынка. «Что должна антимонопольная служба регулировать в конечном итоге, — я за них не хочу говорить, но я так предполагаю, так скажем, — это именно доля рынка, а рынком что здесь является, это какое-то внимание клиента, внимание платящих клиентов, кошелек. Как это померить? Мне кажется вот этот показатель <…> может быть, время клиента дополнительно», — добавил Данилов.