Экосистемы могут навязывать людям продукты и формировать для них определенный сценарий действий, а также создавать риски зависимости как для клиентов, так и для поставщиков. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Россия зовет!».

«По сути дела, используя большие объемы данных экосистемы, могут предлагать людям то, что им нужно, то, что им может понравиться. По сути дела, люди живут по сценариям, которые им пишут экосистемы, и где-то даже не различают, где выбор навязанный, а где их собственный выбор», — подчеркнула она. Чтобы это не стало антиутопией, так как они обладают мощной рыночной силой, деятельность экосистем следует регулировать, заключила она.



«Возникают риски зависимости поставщиков от экосистемы, клиентов от экосистемы и другой тип монополизма», — отметила Набиуллина.

По ее словам, экосистемы — это глобальный тренд. Центробанк не выступает против такой бизнес-модели, а, напротив, ее поддерживает. «Но при этом мы должны понимать, что приносят в нашу жизнь и в жизнь финансового сектора экосистемы», — считает глава ЦБ.