Минфин России на аукционе в среду, 1 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года. Размещенный объем выпуска составил 13,15 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса достиг 14,186 млрд рублей.
Цена отсечения составила 89,707% от номинала, средневзвешенная цена — 89,7682% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,38% годовых.
Также Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, объем спроса — 48,541 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90,95% от номинала, средневзвешенная цена — 91,0127% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,56% годовых.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Пересвет-С01-об
Пересвет АКБ
|
20.94%
|
02.12.2021
погашение
|Купить
|
АйДи Коллект-01-об
АйДи Коллект
|
14.44%
|
02.12.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
14.26%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-01
Онлайн Микрофинанс
|
13.85%
|
02.12.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
13.66%
|
08.03.2022
погашение
|Купить