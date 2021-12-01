Минфин России на аукционе в среду, 1 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года. Размещенный объем выпуска составил 13,15 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса достиг 14,186 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89,707% от номинала, средневзвешенная цена — 89,7682% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,38% годовых.

Также Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, объем спроса — 48,541 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90,95% от номинала, средневзвешенная цена — 91,0127% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,56% годовых.