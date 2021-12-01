Некоторые банки с 1 декабря 2021 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кэшбэка, процента на остаток. Разберемся, что изменилось.

Кэшбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold промо», «Все включено Мир промо», «Все включено Platinum промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 28 февраля 2022 года повышенный кэшбэк 7% по «платиновым», 5% по «золотым» «Все включено» и 3% по карте «Миг» в категориях «Подарки и сувениры». Максимальная сумма вознаграждения составит 2 тыс. рублей в месяц.

СКБ-Банк по кредитной карте «ДА» начислит баллы в одной из групп: 10% в категориях группы «Праздник» (ранее — «Одежда и обувь»), 5—15% в группе «Город», 5—10% при покупках в категориях группы «Развлечения», 5% в группе «Мой дом», 3% за покупки в категориях группы «Все включено», 1% за прочие покупки и за категории за исключением входящих в выбранную группу (при ее выборе). Максимально — 3 000 баллов в месяц, 5 000 — при подключении услуги «Можно больше».

Банк «Союз» в декабре будет начислять баллы в категории «Аптеки и товары для здоровья»: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» —10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов.

Банк «Кубань Кредит» в зимний сезон будет начислять кэшбэк в категории «Развлечения» (ранее — «Дом») по картам: «Дебетовая Infinite» до 10%, «Мир Премиальная» до 7%. Максимальная сумма возврата по «Мир Премиальной» — 3 тыс. рублей в месяц, по «Visa Infinite» — 5 тыс. рублей в месяц.

Процент на остаток

Банк «Таврический» изменил начисление процентов на остаток по карте «Купил-Накопил». Теперь начисляется:

при сумме покупок свыше 10 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — 7%, на остаток свыше 100 тыс. рублей — 3% годовых;

при сумме покупок свыше 30 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 300 тыс. рублей — 8% годовых, свыше — 3% годовых;

при сумме покупок свыше 70 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 700 тыс. рублей — 8,5% годовых, на остаток свыше — 4% годовых.

Ранее максимальная процентная ставка составляла 8% годовых.

«Ренессанс Кредит» продлил акцию «Будь в плюсе» по дебетовой карте «Главная». В рамках акции начисляется 7% бонусами на ежедневный остаток.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств — по карте «Card Plus» будет начисляться 6,8% (было 6,5%) на сумму от 10 тыс. рублей.

Снятие наличных

Банк «Открытие» по кредитной карте Opencard с 1 по 31 декабря 2021 года в рамках акции «Наличные без комиссии» отменяет комиссию за снятие наличных в любых банкоматах.