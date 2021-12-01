Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,77% и составил 3 959,29 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,51% до отметки 1 687,12 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 4,53%, «Норильского никеля» — на 2,82%, СберБанка — на 3,82%, «Газпрома» — на 4,42%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,95%.

Фондовый рынок РФ энергично покупал в среду — нашлось много желающих купить то, что на последнем витке волатильности стало значительно дешевле, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В лидерах роста сегодня привилегированные бумаги «Мечела», а также легкие на подъем акции «Фармсинтеза» и TCS. У последних бодро идет восстановление к 7 550 рублям, если движение будет результативным, откроется дорога для роста к 8 000. Лучше рынка остались «тяжеловесы» — «Газпром», СберБанк, «Аэрофлот», Мосбиржа, то есть те бумаги, которые ранее оказывались под сильнейшим давлением», — комментирует эксперт.