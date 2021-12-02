Определитель спамеров и мошенников, который «Лаборатория Касперского» предлагала в виде приложения, теперь доступен другим разработчикам.



Набор для разработки Who Calls SDK, в функции которого входит фильтрация входящих звонков и предупреждение о возможном мошенничестве, со 2 декабря доступен разработчикам мобильных приложений. «Это решение позволяет компаниям сделать свои клиентские приложения безопаснее для пользователей и снизить риски финансовых потерь от мошенничества», — сообщили в компании.

Финансовые организации смогут встраивать его в свои клиенты для iOS и Android, благодаря чему на экране телефона при входящем звонке с неизвестного номера будут отображаться подсказки и предупреждения о возможных неблаговидных намерениях звонящих.



Отмечается, что подобная функциональность уже широко доступна при установке ряда приложений, таких как Who Calls от собственно «Лаборатории Касперского», приложений банков и мобильных операторов. Теперь встроить такую функцию сможет более широкий круг разработчиков, которым SDK предлагается за ежегодную плату, зависящую от числа пользователей. Организация-разработчик сможет интегрировать Who Calls со своими решениями по борьбе с мошенничеством, а также прибегать к базам данных и решениям «Лаборатории».

По данным компании, собранным в ходе работы над Who Calls, в первом полугодии 2021 года 70% звонков с неизвестных номеров оказались спамом. При этом 6,2% из них приходится на звонки с подозрением на мошенничество, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. По ранее опубликованным данным, в сентябре-октябре произошел почти десятикратный рост подозрительных звонков по сравнению с началом года.