Внешние факторы будут разгонять инфляцию, но рост цен на ресурсы способен смягчить этот эффект для России. Об этом заявил в интервью Банки.ру директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По его словам, в 2022 году для страны вполне реалистична инфляция на уровне 10—12%. «Сейчас инфляция составляет около 8%. Частично она вызвана ростом цен на энергоносители, а частично — повышением цен на продукты питания», — отметил Якобсен.

Этот феномен специалисты Saxo Bank наблюдают во всем мире. «Цены на продукты питания и энергоносители становятся настоящим налогом на потребление», — говорит собеседник Банки.ру. В классической экономике спроса и предложения рост цен должен приводить в определенной степени к снижению спроса.

«Как мне кажется, в Россию идет избыточный приток капитала из-за экспорта нефти и газа. Это означает, что счет текущих операций находится в профиците, то есть у правительства есть возможность создать своего рода парашют при снижении темпов экономического роста», — указал Якобсен.



«В сочетании с фактом усиления контроля над ценами на продукты питания, которое мы наблюдаем, есть вероятность, что инфляция будет расти», — добавил он.