Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов банка. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, первые 2 500 участников, открывших индивидуальный инвестиционный счет с доверительным управлением, получат 500 рублей на счет. Среди клиентов, пополнивших ИИС на сумму от 10 тыс. и от 400 тыс. рублей, будут разыграны призы по 10 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Для участия в акции необходимо в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ выбрать одну из готовых стратегий ИИС ДУ под управлением портфельных менеджеров управляющей компании ПСБ.

«Стратегии различаются по составу, структуре активов, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Обе стратегии предусматривают возможность получения налогового вычета до 52 тыс. рублей в год», — говорится в релизе.

В ПСБ пояснили, что стратегия «Консервативная» нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска. Стратегия «Перспективная» дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно агрессивном уровне риска и защитить вложения от инфляции.

Акция продлится до 30 декабря 2021 года. Победители будут определены 10 января 2022-го посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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