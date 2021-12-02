Для некоторых категорий пенсионеров с 1 января 2022 года упростится порядок оформления и получения полагающихся выплат, пишет «Российская газета» . Так, согласно положениям федерального закона от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расширяется перечень беззаявительных действий.

По словам заслуженного юриста России, доктора экономических наук Ивана Соловьева, прежде всего, это значит, что пенсионеру не нужно будет вычитывать в нормативных актах, на какие доплаты и надбавки он может претендовать. «Более того, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты», — отметил он.

Также автоматически лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, без истребования заявления, только на основании имеющихся данных, будет выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Исследование: большинство россиян из восьми отраслей планируют работать на пенсии Большинство россиян (61%) вне зависимости от специальности отметили, что после достижения пенсионного возраста планируют продолжить работать или подрабатывать. Таковы результаты совместного исследования «Работы.ру» и «СберНПФ», узнавших о пенсионных планах россиян, работающих в восьми отраслях: IT; банках, финансах и инвестициях; медицине; образовании; строительстве; производстве и промышленности; кафе и ресторанах; транспорте, логистике и маркетинге. В исследовании приняли участие более 6 тыс. человек из всех регионов России.



Помимо этого, уточнил юрист, при выезде за пределы сельской местности будет сохранена повышенная выплата неработающим лицам, которым было установлено повышение фиксированной выплаты к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве.

С 1 января будущего года органы Пенсионного фонда раз в три года будут обязаны информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по личному обращению в органы ПФР. Кроме того, в случае введения на территории режима ЧС предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий.

«Указанные изменения направлены на повышение уровня социальных гарантий, упрощение процедур администрирования, а также назначения и выплаты пенсий и социальных доплат, что по итогу должно избавить пенсионеров от дополнительных хлопот», — подчеркнул Соловьев.