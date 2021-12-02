Франк может быть интересной валютой для вложений в следующем году, считает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Вложения в валюту Швейцарии, «возможно, укрепят позиции инвесторов», заявил он в интервью Банки.ру.

Он называет две основные причины, по которым считает именно эту валюту привлекательной для размещения в ней капитала в 2022 году.

«Первая — просто потому, что Центральный банк [страны] прекратил сдерживать курс валюты, — рассказывает Якобсен (ЦБ Швейцарии отвязал курс национальной валюты от евро, укрепив ее. — Прим. Банки.ру). — Во-вторых, в мире, который становится более фискальным (имеется в виду, что все сложнее уклоняться от налогов из-за работы системы международного обмена налоговой информацией. — Прим. Банки.ру), в котором высокая инфляция и бездумно печатают деньги, вы действительно захотите быть в безопасной гавани, а десятипроцентный профицит (в Швейцарии. — Прим. Банки.ру) — один из маркеров такого положения».

Относительно собственных валютных вложений собеседник Банки.ру сообщил, что в 2022 году предполагает «держаться подальше и от евро, и от доллара». Но тем, кто ориентируется на доллар США, он все же не рекомендует «спешить переходить в альтернативные валюты».

Эксперт ожидает, что «доллар начнет год очень сильно, ведь его поддержит курс на более жесткое налогообложение корпораций в комбинации с более решительной монетарной политикой в США».



Якобсен добавляет, что для себя выбрал такую валютную позицию: 25—50% швейцарского франка и 25% японской иены.