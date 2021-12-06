Клиенты российских банков считают рублевый кэшбэк более выгодным по сравнению с баллами и милями, тем не менее программами лояльности без кэшбэка они тоже активно пользуются. Новое исследование Банки.ру посвящено мультиретейловым программам лояльности, которые вместо прямого кэшбэка за покупки предлагают возможность использовать накопленные баллы и мили для оплаты товаров и услуг компаний из разных отраслей.

Как показал опрос Банки.ру, программами лояльности не пользуются только 24,5% банковских клиентов. Самые популярные программы без кэшбэка: «СберСпасибо» от СберБанка (26% опрошенных), программа «Мультибонус», доступная держателям карт ВТБ и Почта Банка (20,1%), и «МКБ Бонус» Московского Кредитного Банка (13,2%).

Согласно ответам пользователей, доля кредитных карт, подключенных к программам лояльности, уступает доле дебетовых. Кредитки с программами лояльности применяют менее трети респондентов, а дебетовые карты — 84,3%.

Пользователи программ лояльности без прямого кэшбэка чаще всего расходуют баллы на продовольственные товары и тревел-услуги (путешествия, билеты на транспорт, отели и т. п.), показывают ответы и банков с совокупной клиентской базой по бонусным программам более 95 млн человек, и читателей, ответивших на вопросы Банки.ру. Третья по популярности категория — бытовая техника и электроника в статистике банков и общепит вместе с доставкой еды по версии самих пользователей.

Одно из любопытных расхождений в статистике, отмеченное в исследовании: опрошенные пользователи реже обменивают заработанные баллы на реальные рубли (3,9%), чем показывают данные банков, приславших анкеты (9,9%). «Вероятно, дело в отсутствии у многих банков программ лояльности, позволяющих осуществлять обмен баллов на рубли. А в программах, где такой обмен возможен, как правило, курс обмена зависит от нескольких факторов, например от премиального уровня карты или от объема накопленных баллов, за которые можно получить рубли, а не товары и услуги», — поясняется в материале.

Значительной частью участников опроса Банки.ру оказались также пользователи небанковских программ лояльности. Лидируют программы «Пятерочки» (ее упомянули 61,8% респондентов), «Перекрестка» (40,7%) и РЖД (26,5%). В числе популярных оказались программы авиакомпаний и крупных автозаправочных сетей.



Самая интересная и полезная часть исследования Банки.ру — в его полной версии: разбор крупнейших банковских и небанковских программ лояльности. Общий вывод исследования такой: «Несмотря на некоторое снижение популярности кобрендовых карт, компании и банки продолжают делать взаимовыгодные продукты. Как и в банковской системе в целом, крупные банки доминируют на рынке программ лояльности, уступая, может, только федеральным продуктовым сетям. И абсолютно все банки делают ставку на универсальность, включая и собственные «мильные» программы, и выбор между баллами и кэшбэком, кооперируясь сразу с несколькими партнерами на выбор пользователя. Дело уже не столько в курсе обмена баллов на товары или рубли, размере банка, месячном ограничении или сроке годности бонусных баллов, сколько в простоте условий и удобстве пользования программами лояльности для максимального числа клиентов».