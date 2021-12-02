В Москве начали работать три новых офиса банка «Открытие», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Так, один из них располагается в «Доме Открытия» по адресу: ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4 у метро «Полянка», второй – напротив ТЦ «Авиапарк» по адресу: ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, третий — в ТРЦ «Галерея Атлантис» на Варшавском шоссе, д. 160.

В офисе на Ордынке могут обслуживаться частные клиенты и предприниматели. Для привилегированных клиентов создана особая зона обслуживания. Офис работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Офис на Ходынском поле расположен на первом этаже бизнес-центра «Линкор», напротив «Авиапарка». Отделение специализируется на обслуживании частных клиентов, в частности клиентов сегмента «Привилегия», а также на ипотечных сделках. Офис работает в будние дни с 10:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 17:00.

Офис у метро Аннино в ТРЦ «Галерея Атлантис» работает с частными клиентами и оказывает услуги клиентам премиального уровня. Режим работы офиса — в рабочие дни с 10:00 до 19:00.

В офисах используются безбумажные технологии, а также ESG-стандарты организации работы: системы управления очередью, зоны обучения работе с мобильным банком, зарядные станции для гаджетов, WI-FI. Инфоматы и банкоматы в круглосуточной зоне обслуживания позволяют клиентам решать финансовые вопросы самостоятельно.