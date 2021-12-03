Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-магазина Etsy — крупнейшую площадку для продажи изделий ручной работы, сообщает РБК . В комментариях к одному из постов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ведомство заявило, что основанием стало решение тамбовского суда, сайт недоступен с 1 декабря.

Октябрьский районный суд Тамбова в 2019 году признал запрещенной информацию, которая размещалась на странице Etsy по запросу gucci replica. С соответствующим иском обратился межрайонный прокурор. В качестве обоснования требований он указал, что на этой странице были данные с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. При этом было установлено, что информация о соглашениях с правообладателями отсутствует, передает РИА Новости.

Под блокировку попала не только эта страница, но и весь сайт. Как заявили в Роскомнадзоре, причина в том, что еtsy.com использует протокол HTTPS. Для таких ресурсов не работает технология точечной блокировки страниц, «остается блокировка по IP, под которую попадает весь сайт целиком».

«Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение», — заявил Роскомнадзор. В ведомстве сообщили, что доступ к сайту будет восстановлен, как только оттуда удалят запрещенную информацию.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что прецедент с блокировкой Etsy указывает на риски выключения всего рынка e-commerce в России. Он считает, что есть другие способы предотвращения продажи контрафактной продукции, в том числе организация кабинетов брендов на маркетплейсах.



Площадка Etsy была основана в 2005 году. По ее данным, там зарегистрированы 31,7 млн покупателей и 1,9 млн продавцов. Выручка компании в 2020 году составила 1,7 млрд долларов, чистая прибыль — 350 млн долларов.

Позже в пятницу, 3 декабря, стало известно, что Роскомнадзор разблокировал Etsy.com после удаления владельцем сайта запрещенной информации (прим. Банки.ру).

