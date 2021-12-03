Роскомнадзор восстановил доступ к интернет-ресурсу международной торговой площадки Etsy.com, где продаются вещи ручной работы, после удаления запрещенной информации с сайта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com, после того как запрещенная информация была удалена», — отметил собеседник ТАСС.

В ведомстве пояснили, что с момента вынесения решения судом города Тамбова Роскомнадзор направил в адрес владельца ресурса восемь уведомлений о необходимости удаления запрещенной информации. Владелец сайта в установленный законом срок не исполнил требование ведомства. В связи с этим 1 декабря ссылка, содержащая противоправный контент, была внесена в реестр запрещенной информации, а доступ к ресурсу был ограничен.



В Роскомнадзоре напомнили, что ограничения с ресурса снимаются, когда владелец интернет-сервиса в соответствии с законом удаляет информацию, которую суд или уполномоченные органы государственной власти признали запрещенной для распространения на территории РФ.