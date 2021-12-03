Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и одного собеседника, знакомого с итогами совещания в Минтрансе; так, когда проверка станет обязательной, QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат, рассказали собеседники; только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета).

Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета; как пояснил один из собеседников, запрашивать информацию о наличии сертификата будет даже не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях.

«Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева», — сообщил один из источников; руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил, что встреча для обсуждения этого законопроекта действительно запланирована на 7 декабря.

Обязательная проверка кодов в общепите начнется с 1 февраля 2022 года, дату введения проверки на транспорте правительство объявит позднее; по данным источника, на транспорте проверку сертификатов о вакцинации также могут ввести в феврале.