Часто крик руководства слышат 10% работающих россиян, 30% — лишь иногда. Об этом говорится в исследовании , проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 3 тыс. представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

По данным опроса, шесть из десяти россиян не сталкиваются с повышением голоса начальника. При этом мужчины чаще женщин считают, что начальник кричит на них просто так, а женщины чаще видят причиной повышения голоса собственные ошибки и невыполнение плана.

По мнению россиян, самая распространенная причина для крика в офисе — это стресс и плохое настроение начальства: 21% россиян, на которых повышает голос руководитель, сообщили, что в последний раз он делал это именно потому, что был не в духе. С криком шефа без причины сталкивались 11% опрошенных, по 9% признались, что поводом стала допущенная ими ошибка и несогласие с руководителем в споре.

По мнению 7% опрошенных, начальник разговаривает с ними на повышенных тонах потому, что ему в принципе свойственна такая манера общения. В 5% случаев причиной повышения голоса в последний раз стало невыполнение сотрудниками плана. По 3% опрошенных сообщили, что руководитель кричал на них из-за вопроса или просьбы, недопонимания, отказа выполнять чужую работу. О том, что разговор на повышенных тонах состоялся из-за ухода работника на больничный, рассказали 2% респондентов. Столько же видят причину крика в том, что руководителю не понравилось, как сделана работа. При этом каждый десятый рассказал о других поводах: отказ вакцинироваться от COVID-19, пропущенный звонок в выходные дни, перерасход рабочих материалов и т. д.

Чаще всего после крика начальства сотрудники абстрагируются и стараются не обращать внимания (48%), 7% опрошенных обычно молчат, а 5%, напротив, — тоже повышают голос. Пьют успокоительное 4% респондентов, чай или кофе — 3%. Курят, глубоко дышат, медитируют или идут в спортзал — также по 3%. Берут себя в руки и продолжают работать 2% респондентов. Еще 2% подбирают аргументы в свою защиту, выходят на улицу подышать или заедают стресс. О других способах справиться с нервами рассказали 14% россиян: они пишут жалобы вышестоящему начальству, улыбаются в ответ, слушают музыку, плачут, рисуют, считают до десяти, думают о зарплате и семье, выговариваются родным и друзьям.

Примечательно, что абстрагируются от вербальной агрессии руководителя, кричат на него в ответ и уходят курить чаще мужчины, чем женщины, которые чаще выбирают другие тактики: молчать, пить успокоительное или выполнять дыхательную гимнастику.