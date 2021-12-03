Наблюдательный совет одобрил кандидатуру нового президента — председателя правления Почта Банка Александра Пахомова. В новую должность он вступит после согласования его кандидатуры Центральным банком РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Дмитрий Руденко, возглавлявший Почта Банк с 2012 года (ранее — Лето Банк), перейдет на должность советника главы ВТБ Андрея Костина, где будет заниматься инновационными проектами, в том числе «Пушкинской картой».

«Руденко переходит ко мне советником, пока будет вести «Пушкинскую карту». Потом мы его готовим на другое высокое назначение, какое — пока не скажу. Его место займет [Александр] Пахомов, член правления «Открытия». До этого он много лет работал в ВТБ 24. Руденко в команде, его ждет хорошее будущее», — сказал Костин на брифинге в ходе форума «Россия зовет!».



Как рассказали в финучреждении, до прихода в Почта Банк Александр Пахомов занимал пост члена правления банка «ФК Открытие» и отвечал за развитие розничного бизнеса и региональной сети банка. С 2007 по 2017 год работал в банке ВТБ 24, где развивал департамент бизнеса Москвы и Московской области, отвечал за работу с проблемными активами, а также управлял региональными операционными офисами банка.

«До этого он прошел большой путь в банковской сфере от менеджера по работе с клиентами до топ-менеджера. Закончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», — говорится в релизе.