Председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко перейдет на должность советника главы ВТБ Андрея Костина. Об этом Костин сообщил на брифинге в ходе форума «Россия зовет!», передает РБК .

«Руденко переходит ко мне советником, пока будет вести «Пушкинскую карту». Потом мы его готовим на другое высокое назначение, какое — пока не скажу. Его место займет [Александр] Пахомов, член правления «Открытия». До этого он много лет работал в ВТБ 24. Руденко в команде, его ждет хорошее будущее», — сказал Костин.

О готовящейся отставке Руденко с должности в Почта Банке в октябре со ссылкой на свои источники сообщало агентство Reuters. Тогда представители обоих банков назвали эту информацию слухами.

Руденко с 2012 года возглавлял подконтрольный ВТБ Лето Банк. В 2016 году на основе этого банка был создан Почта Банк.

С конца 2017 года ВТБ и Почта России владели Почта Банком на паритетной основе (доля каждого — 50% минус одна акция).



В конце сентября стало известно, что ВТБ увеличил долю в Почта Банке с 49,99999419% до 50,00000581%, две акции продал как раз Руденко (прим. Банки.ру).