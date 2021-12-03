Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 1,68% и составил 3 913,06 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,29% до отметки 1 668,26 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 4,53%, «Норильского никеля» — на 0,9%, СберБанка — на 1,98%, «Газпрома» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,95, «Яндекса» — на 1,88%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в минус и завершают неделю ниже психологически важных отметок 4 000 и 1 700 пунктов, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Тем не менее сохраняя небольшой потенциал развития коррекционного роста в район 4 030 и 1 730 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в следующие сессии. Среднесрочный тренд на рынке остается «медвежьим», что не исключает возможного возвращения краткосрочных покупок. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 850—4 030 пунктов», — комментирует эксперт.