Концепция правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах, на воздушном и железнодорожном транспорте не изменится к первому чтению, данные предложения находят поддержку в регионах, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Концептуально до первого чтения точно ничего менять не будем, дальше будет видно: примут — не примут, в каком виде ко второму чтению пойдет», — сказал он в субботу.

Хубезов добавил, что в регионах эти проекты законов находят поддержку. «Понятно, что есть и противники, но пациентское сообщество — «за», «за» и врачи, это даже не обсуждается, конечно, все «за», — сказал глава комитета.

В свою очередь глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что пока еще не все регионы прислали в Думу свою позицию относительно законопроектов по QR-кодам, при этом большинство высказывается в поддержку инициатив.

Он также отметил, что речь идет о временных мерах: «Это не на всю жизнь».

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. Первое чтение законопроекта запланировано на 14 декабря.