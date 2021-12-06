Объем обязательств по полисам ОСАГО от компании «АСКО-Страхование», у которой в пятницу были отозваны страховые лицензии, составляет до 7 млрд рублей. Такую оценку привел Российский союз автостраховщиков, подчеркнув, что его компенсационные фонды сформированы в достаточном объеме для покрытия этих обязательств.

РСА и уполномоченные страховые компании, действующие от имени и по поручению союза, с 3 декабря принимают заявления на компенсационные выплаты по ОСАГО за «АСКО-Страхование». Ответственность автовладельцев, которые приобрели полис ОСАГО в этой компании до 2 декабря 2021 года включительно, застрахована, а полисы ОСАГО продолжают действовать, напомнили в РСА, подчеркнув, что расторгать договоры или заключать новые в других компаниях не нужно. Но внесение изменений в договоры ОСАГО, увеличивающих ответственность страховой компании, начиная с 3 декабря 2021 года невозможно.

В случае если такой автовладелец стал виновником ДТП, выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА. При этом потерпевший в ДТП, застрахованный по ОСАГО в страховой компании с действующей лицензией, должен обращаться за выплатой в свою компанию. Если договор ОСАГО потерпевшего в ДТП заключен со страховой компанией, лишившейся лицензии, такой потерпевший должен обратиться за компенсационной выплатой в РСА.

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В сообщении приводятся ссылки на список адресов , по которым можно обратиться за компенсационной выплатой, и список документов , необходимых для получения компенсационных выплат. При этом потерпевшие в ДТП, у которых ответственность по ОСАГО застрахована в компании с действующей лицензией, в то время как ответственность виновника ДТП застрахована в «АСКО-Страховании», должны обращаться за выплатой к своему страховщику.



Договоры ОСАГО, заключенные от имени ПАО «АСКО-Страхование» (в том числе в электронном виде) 3 декабря 2021 года и позднее, являются недействительными, подчеркивают в РСА.